USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,97
-0.66 %

4 человека погибли при взрыве на месторождении в Якутии

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

На насосной станции на месторождении в Якутии, где произошел взрыв, погибли четверо работников, сообщает «112».

Ранее взрыв произошел на Эльгинском угольном месторождении в Якутии при производстве сварочных работ.

Рабочие использовали сварку, а рядом с ними находилась емкость с метаном, которая и взорвалась.

В результате ЧП погибли Виктор И., 38 лет; Сергей Ш., 49 лет; Владислав П., 20 лет; Лев И., 22 года.

Эльгинское угольное месторождение — крупнейшее в РФ, где добывают коксующийся уголь. Также оно одно из самых масштабных в мире. Общая площадь составляет около 220 кв. км.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.