4 человека погибли при взрыве на месторождении в Якутии
Фото - © Медиасток.рф
На насосной станции на месторождении в Якутии, где произошел взрыв, погибли четверо работников, сообщает «112».
Ранее взрыв произошел на Эльгинском угольном месторождении в Якутии при производстве сварочных работ.
Рабочие использовали сварку, а рядом с ними находилась емкость с метаном, которая и взорвалась.
В результате ЧП погибли Виктор И., 38 лет; Сергей Ш., 49 лет; Владислав П., 20 лет; Лев И., 22 года.
Эльгинское угольное месторождение — крупнейшее в РФ, где добывают коксующийся уголь. Также оно одно из самых масштабных в мире. Общая площадь составляет около 220 кв. км.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.