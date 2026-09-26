сегодня в 10:40

4 человека погибли при взрыве на месторождении в Якутии

На насосной станции на месторождении в Якутии, где произошел взрыв, погибли четверо работников, сообщает «112» .

Ранее взрыв произошел на Эльгинском угольном месторождении в Якутии при производстве сварочных работ.

Рабочие использовали сварку, а рядом с ними находилась емкость с метаном, которая и взорвалась.

В результате ЧП погибли Виктор И., 38 лет; Сергей Ш., 49 лет; Владислав П., 20 лет; Лев И., 22 года.

Эльгинское угольное месторождение — крупнейшее в РФ, где добывают коксующийся уголь. Также оно одно из самых масштабных в мире. Общая площадь составляет около 220 кв. км.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.