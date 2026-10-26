В Москве ожидается переменная облачность и до 13 градусов тепла
В Москве ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем столбики термометра покажут от плюс 11 до плюс 13 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс 2 градусов.
Ветер будет юго-восточный с порывами 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от плюс 9 до плюс 14 градусов.
Подробности о том, какой будет погода в ноябре 2026 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.
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