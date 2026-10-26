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В Москве ожидается переменная облачность и до 13 градусов тепла

В Москве ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометра покажут от плюс 11 до плюс 13 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер будет юго-восточный с порывами 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от плюс 9 до плюс 14 градусов.

Подробности о том, какой будет погода в ноябре 2026 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

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