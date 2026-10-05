Овечкин объявил об окончании карьеры в НХЛ

Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил, что сезон-2026/27 станет заключительным в его карьере в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий форварда, опубликованный пресс-службой американской команды.

Минувшим летом российский хоккеист подписал с клубом новое трудовое соглашение. Оно рассчитано на один сезон.

Как признался Овечкин, решение завершить заокеанский этап карьеры было принято на семейном совете. Форвард подчеркнул, что безгранично любит хоккей, однако внутренне уверен в правильности сделанного выбора.

По словам хоккеиста, ему принципиально хотелось озвучить эти планы еще до первого домашнего матча команды, чтобы успеть выразить искреннюю признательность всему хоккейному сообществу, близким людям, партнерам и наставникам. Эти люди поддерживали Овечкина как в моменты триумфов, так и в периоды тяжелых неудач.

Россиянин добавил, что с нетерпением ожидает старта регулярного первенства, намерен выложиться на максимум ради яркого сезона и планирует наслаждаться каждой минутой на льду рядом с семьей, партнерами по звену и преданными фанатами.

В настоящее время Овечкину 41 год, он проводит свой 22-й сезон в североамериканской лиге. В 2004 году на драфте юниоров «Вашингтон» выбрал российского спортсмена и выдал ему первый номер.

За богатую спортивную биографию капитан трижды признавался самым ценным игроком «регулярки», девять раз забирал титул главного снайпера лиги, трижды удостаивался награды «Тед Линдсей эворд» по результатам голосования самих хоккеистов и один раз завоевывал престижный «Арт Росс трофи» как лучший бомбардир чемпионата. В 2018 году Овечкин привел «Вашингтон» к завоеванию первого и пока единственного в истории Кубка Стэнли.

В активе легендарного нападающего числится 929 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В сводном историческом рейтинге лиги с учетом матчей плей-офф капитан столичного клуба занимает вторую строчку с показателем в 1006 голов (929+77), уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки. На счету последнего 1016 шайб (894+122).

Предыдущий сезон форвард завершил в статусе лучшего бомбардира своей команды. Он забросил 32 шайбы и сделал 32 результативные передачи в 64 сыгранных встречах.

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