Fox: Маск мог ограничить работу Starshield из-за использования системы ВСУ

Илон Маск мог пойти на ограничения работы спутниковой системы связи Starshield из-за из-за того, что Киев использует ее для наступательных операций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста телеканала Fox News Питера Дуси.

У Маска возникли претензии к тому, как используется его технология. Маск считает, что ВСУ могут использовать Starshield для наступательных операций, что, по сути, противоречит закону.

Американский миллиардер выступает против подобного применения его разработки. По его словам, это вредно для бизнеса.

«Возможно, он ограничил работу системы», — предположил корреспондент Fox News.

Ранее спутниковые комплексы связи Starlink начали прекращать передачу данных при перемещении со скоростью свыше 160 км/ч. Это привело к срыву ряда ключевых боевых задач подразделений ВСУ.

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