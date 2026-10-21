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Едва не умер из-за селфи: волна смыла туриста в океан на Канарах

Мощная волна едва не унесла туриста-любителя селфи в океан на Канарских островах, сообщает SHOT .

Путешественник забрался на скалы у самого океана. Он хотел сделать эффектный снимок, но едва не лишился жизни.

В какой-то момент мужчину захлестнули мощные волны. Они буквально смыли туриста. Из-за сильного течения он надолго пропал под водой.

Другие отдыхающие один за другим прыгали ему на помощь. К счастью, экстремал вскоре сам сумел выплыть из опасного залива.

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