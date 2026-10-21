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В Тюмени нашли труп застреленной накануне женщины. Его закопали в лесу

В Тюмени женщину застрелили, а затем закопали в лесу. В убийстве подозревают ее экс-мужа, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ночь на 20 октября. Очевидцы слышали выстрелы и крики возле подъезда одного из домов.

Уже в среду в лесном массиве рядом с селом Бухтал нашли тело 56-летней местной жительницы. На трупе были огнестрельные ранения. Предварительно, погибшая была многодетной матерью.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемого задержали. К преступлению оказался причастен 52-летний экс-супруг жертвы. Его допрашивают.

Следователи изъяли у задержанного предполагаемое орудие убийства, назначили комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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