В Тюмени после ночных криков и выстрелов пропала многодетная мать

В Тюмени местные жители рассказали о ночном инциденте со стрельбой на улице Олимпийской. После нее исчезла женщина, сообщает 72.ru со ссылкой на местных жителей.

По свидетельствам очевидцев, около 02:00 во дворе раздались громкие крики неизвестной женщины с мольбами о помощи. Спустя короткое время на улице прогремели звуки выстрелов, после чего наступила полная тишина.

Согласно предварительным сведениям инсайдера издания, к нападению может быть причастен супруг пострадавшей. Пара в настоящее время находится в состоянии бракоразводного процесса и делит совместное имущество через суд.

Собеседник журналистов уточнил, что после выстрелов многодетная мать перестала выходить на связь и ее местонахождение неизвестно. Официальных заявлений от пресс-служб силовых ведомств по факту стрельбы и исчезновения тюменки к настоящему моменту не поступало. Сотрудники правоохранительных структур уже ведут проверочные мероприятия.

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