В соседней комнате живут индусы: в Москве сдают балкон для заселения

В Москве собственник двухкомнатной квартиры площадью 60 «квадратов» выложил необычное объявление. Он сдает для заселения балкон. Комнаты в жилье уже заняты — в одной живут узбеки, в другой — индусы.

Объявление опубликовано на популярной онлайн-площадке. Собственник опубликовал фотографии квартиры, где, судя по кадрам, царит беспорядок. Ремонт в жилье старый. Владелец предлагает заселиться на балкон, так как все комнаты уже заняты.

«Сдается балкон. В комнате живет 2 человека — индусы. Во второй два узбека», — написали собственники.

За аренду балкона собственник просит 10 тысяч рублей в месяц + коммунальные платежи в размере 1,8 тыс. в месяц. Также желающий арендатор может вместо балкона выбрать подселение к индусам в комнату. Дом находится в 5 минутах ходьбы от станции МЦК Лихоборы.

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