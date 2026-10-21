Малый бизнес сокращает расходы за счет отказа от приема карт

Небольшие торговые точки могут законно отказаться от приема карт и сэкономить на банковских комиссиях. Однако это грозит потерей части клиентов, сообщает АБН24 .

По разъяснению Роскачества, организации с годовой выручкой более 20 млн рублей обязаны обеспечивать безналичную оплату. Если торговых точек несколько, на объектах с выручкой до 5 млн рублей в год терминал необязателен. Независимо от способа расчета продавец должен выдать фискальный чек.

«Затраты на прием безналичных платежей для малого бизнеса действительно ощутимы. Средняя комиссия эквайринга для небольшой торговой точки составляет 1,5–2,5% от суммы покупки. Если ежедневная выручка достигает 100 тыс. рублей, при комиссии 2% предприниматель отдает банку около 2 тыс. рублей в день, или примерно 60 тыс. рублей в месяц. Для бизнеса с прибылью в несколько сотен тысяч рублей это заметная статья расходов. Дополнительную нагрузку создают аренда и обслуживание терминалов. С января 2026 года услуги эквайринга также облагаются НДС по ставке 22%, что увеличивает расходы на безналичную инфраструктуру», — рассказал руководитель компании «Самитов Консалтинг» Марат Самитов.

Бизнес может покрывать комиссии за счет прибыли или включать их в стоимость товаров. Устанавливать разные цены для оплаты картой и наличными нельзя.

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