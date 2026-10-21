Московские новостройки потеряли четверть сделок, но не дешевеют

Эксперт по недвижимости Роман Крылов не видит предпосылок для устойчивого удешевления квартир в новостройках Москвы, несмотря на сокращение числа сделок на четверть за год, сообщает АБН24 .

По словам Крылова, новые требования к парковкам, облику зданий и благоустройству увеличивают затраты застройщиков. Дорогое финансирование ограничивает запуск проектов, а рост доли премиального жилья повышает среднюю стоимость квартир.

«Существует и разница между реальным снижением цен и маркетинговыми скидками. Застройщики могут предлагать покупателям дисконт, однако это не всегда означает, что квартира стала дешевле, чем год назад. Девелоперы сначала повышают базовую стоимость лота, а затем предоставляют скидку, благодаря которой цена может оказаться ниже уровня предыдущего месяца, но не прошлого года. Поэтому для оценки динамики рынка важно учитывать не только заявленные скидки, но и фактическую стоимость сделок в сопоставимые периоды», — добавил Крылов.

Продажи поддерживают рассрочки и субсидированные ипотечные ставки. Эксперт связал возможный октябрьский спад активности с сильным сентябрьским спросом по семейной ипотеке. В ноябре и декабре ситуация может выровняться. Снижение цен в отдельных регионах, по его оценке, нельзя автоматически переносить на Москву.

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