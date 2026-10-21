Вирусолог Аграновский призвал россиян не бояться экзотических инфекций

В Санкт-Петербурге врачи подтвердили оспу обезьян у пациентов Боткинской больницы. В Подмосковье анализы дали отрицательный результат.

«Было бы лучше, если бы такие новости публиковались по прошествии времени, а не „с колес“, когда специалисты еще не проверили, что на самом деле произошло в каждом из эпизодов. Увы, СМИ гонятся за просмотрами и кликабельностью, а в этом отношении ничто не действует лучше тревожных новостей. Суммируя: в нашей стране после COVID-19 пока не зарегистрировано ни одной вирусной или иной болезни, имеющей высокую патогенность и потенциал быстрого распространения. Конечно, специалисты должны заниматься и оспой обезьян, и вирусом коксаки, и хантавирусами, и другими возбудителями, но пугать ими население не стоит. Если возникнет опасность, о ней предупредят», — сказал Аграновский.

По словам ученого, при угрозе государство примет защитные меры, включая карантин. Роспотребнадзор ранее опроверг сообщения о вспышке вируса Коксаки в ряде регионов.

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