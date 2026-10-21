Координатор ЛДПР Крастелев назвал частный детский сад нередко вынужденной тратой

Семьям приходится искать компромисс между необходимостью выйти на работу и условиями для ребенка. При выборе сада родители учитывают расположение, размер группы и гибкость расписания, но эти факторы не всегда связаны с качеством ухода.

«Частный детский сад для семьи — нередко вынужденная трата: родителям нужно выходить на работу, а места в государственном саду пока нет. Есть и другой выбор: родители готовы платить за небольшую группу, удобное расположение, дополнительные занятия или более гибкий график. Частный сад и высокая стоимость не гарантируют внимательных воспитателей и хороших условий», — отметил Роман Крастелев.

Для ребенка важнее внимание воспитателей, помощь в адаптации и безопасность. Частные сады нужны как дополнительная возможность, но семья должна иметь доступный государственный вариант. Он должен позволять родителям работать, не отдавая значительную часть зарплаты за уход за ребенком.

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