Россиянам рассказали, как найти потерянный телефон и защитить данные

Найти пропавший смартфон помогут звонок на свой номер и заранее включенная функция поиска. Если вернуть устройство не удается, важно защитить данные и SIM-карту, сообщает Общественная Служба Новостей .

Сначала стоит позвонить на свой номер с другого телефона и отправить сообщение с просьбой связаться с владельцем. Это поможет обнаружить устройство поблизости или договориться о возврате с тем, кто его нашел.

Для iPhone доступен «Локатор» через iCloud, для Android — «Найти устройство» через аккаунт Google. Функцию поиска нужно включить до пропажи. Сервисы позволяют посмотреть примерное местоположение, подать громкий сигнал даже в беззвучном режиме, заблокировать смартфон или удалить данные.

Если телефон выключен или остался без связи, сервис покажет последнее зафиксированное местоположение. Стоит периодически проверять его: после подключения устройства к интернету сведения могут обновиться.

Оператору связи нужно сообщить о пропаже и попросить заблокировать SIM-карту, чтобы посторонние не пользовались номером. Также стоит назвать IMEI — уникальный 15-значный идентификатор устройства из документов на телефон.

При подозрении на кражу следует обратиться в полицию, указать обстоятельства пропажи, последнее известное местоположение и время выхода телефона в сеть.

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