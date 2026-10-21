Минэкологии Подмосковья напомнило об охране пяти краснокнижных видов рептилий

Всемирный день рептилий отмечается 21 октября. В Московской области обитают семь видов этих животных, пять из них занесены в региональную Красную книгу, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Всемирный день рептилий напоминает о значении одних из древнейших живых существ для экосистем. Они служат индикаторами состояния окружающей среды и первыми страдают от вмешательства человека в природу. Загрязнение воды и почвы, вырубка лесов, сжигание травы и мусора разрушают их места обитания.

«В Подмосковье обитает семь видов рептилий. Из них пять внесены в Красную книгу региона — это веретеница ломкая, прыткая ящерица, медянка, уж и гадюка. При этом, по результатам мониторинга последних лет, численность ужа и гадюки в Московской области стабилизировалась, медянка — вид, находящийся в критической ситуации, остальные виды оцениваются как редкие», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр подчеркнул, что важно беречь рептилий и их места обитания, не изымать животных из дикой природы.

В регионе также обитают живородящая ящерица и болотная черепаха. Последняя входит в список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.