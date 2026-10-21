Более 17 тыс жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах

Более 17 тыс. жителей Московской области прошли бесплатную медицинскую реабилитацию в стационарах в 2026 году — почти на 1,5 тыс. больше, чем в 2025 году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что в регионе для медицинской реабилитации предусмотрено 809 коек. Жители могут бесплатно пройти восстановительное лечение в стационаре после перенесенных заболеваний.

«Современная медицина позволяет спасать все больше пациентов после тяжелых заболеваний и травм, и важная задача — вернуть их к полноценной жизни. Реабилитация — это отдельный, сложный и очень важный этап лечения», — подчеркнул Андрей Голубев.

По словам парламентария, реабилитация при наличии показаний начинается уже на этапе специализированной медицинской помощи. После завершения стационарного лечения медицинская организация оформляет рекомендации по дальнейшему восстановлению. Это обеспечивает непрерывность процесса — от острого отделения до восстановительного лечения.

Направление выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний. Реабилитацию могут пройти пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также после травм.

Специалисты разрабатывают индивидуальные программы восстановления. Они включают лечебную гимнастику, физиотерапию, массаж и занятия на специальном оборудовании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.