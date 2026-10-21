Более 3,3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

С начала года страховая компания «СОГАЗ-Мед» индивидуально проинформировала о возможности пройти профилактические медицинские мероприятия 2,2 млн жителей Подмосковья. Из них 1,1 млн — о первом этапе диспансеризации взрослого населения, 355 тыс. — первом этапе углубленной диспансеризации, 524 тыс. — диспансерном наблюдении, 230 тыс. — о профосмотрах. Всего же, по данным областного Минздрава, прошли диспансеризацию в этом году более 3,3 млн жителей Подмосковья, что позволило выявить свыше 111 тыс. заболеваний, о которых пациенты не знали ранее.

Профилактический осмотр (с 18 лет, ежегодно) — проверка здоровья за один визит — показывает общую картину основных параметров состояния здоровья и ключевые риски. В него входят измерение роста, веса, давления, ЭКГ, флюорография, анализы крови на сахар и холестерин, осмотр терапевта. По результатам исследований врач определяет факторы риска (лишний вес, высокое давление, повышенный сахар) — самые ранние предвестники опасных заболеваний, и сразу дает рекомендации: назначает лечение или направляет на дополнительные обследования.

Диспансеризация — углубленное обследование, которое можно пройти 1 раз в 3 года с 18 до 39 лет, а далее ежегодно. Включает обязательный 1 этап, а при выявлении отклонений может быть проведен 2 этап. Набор исследований и анализов зависит от возраста и пола.

На 1 этапе диспансеризация предусматривает анкетирование (опрос), направленное на выявление жалоб, истории болезней, вредных привычек и факторов риска; антропометрию с измерением роста, массы тела, окружности талии и расчетом индекса массы тела (ИМТ); измерение артериального давления для оценки сердечно-сосудистой системы; анализы крови — определение уровня общего холестерина и глюкозы (всем), общий (клинический) анализ крови (с 40 лет), определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови у мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет; анализ кала на скрытую кровь (в определенных возрастных группах); цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки у женщин; маммографию обеих молочных желез (для женщин с 40 до 75 лет); флюорографию или рентгенографию легких; электрокардиографию (ЭКГ) в покое; измерение внутриглазного давления (с 40 лет); анализ на гепатит С (1 раз в 10 лет); заключительный осмотр врачом-терапевтом по результатам исследований для определения группы здоровья и решения вопроса о направлении на 2 этап диспансеризации.

У 31 млн граждан России из 100 млн прошедших диспансеризацию в 2025 году обнаружили те или иные заболевания, причем у 4 млн — на ранней стадии. По оценкам врачей, без лечения 70% этих случаев привели бы к инвалидности или смерти.

Обследования занимают 1-3 дня, пройти их бесплатно можно в поликлинике прикрепления, центрах здоровья, на работе, в вузе или в мобильном пункте.