Стилист Лоу Роуч назвал Зендею одной из самых красивых невест, которых он видел

Стилист Лоу Роуч заявил, что актриса Зендея выглядела роскошно во время своей свадебной церемонии. Он назвал ее одной из самых красивых невест, которых ему доводилось видеть, сообщает Super.ru .

Зендея держит в секрете подробности тайной свадебной церемонии. По данным СМИ, актриса еще в начале 2026 года вышла замуж за своего коллегу Тома Холланда. Детали торжества до сих пор неизвестны, а фотографией нет в открытом доступе.

Роуч решил приоткрыть завесу тайны. По его словам, Зендея выглядела на церемонии потрясающе. Стилист мечтает, чтобы актриса поделилась с публикой хотя бы частью свадебных подробностей.

Роуч работает с Зендеей с 14 лет. Ранее он заявлял, что намеренно распространяет ложную информацию о личной жизни актрисы, чтобы сохранить ее приватность.

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