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Мужчина умер после укола в шею в частной клинике в Челябинске

В Челябинске мужчина, жаловавшийся на боли в плече, скончался после укола в частной клинике, сообщает СУ СК РФ по региону.

17 октября 56-летний мужчина обратился за медпомощью в частную клинику. Он жаловался на боли в плече. Местные медики ввели ему лекарственный препарат в область шеи.

Сразу после этого состояние пациента ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не помогли. Мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 2 ст. 109 УК РФ ((причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

СК устанавливает все обстоятельства происшествия. В том числе выясняются причинно-следственные связи между оказанием медицинских услуг и наступлением смерти пациента.

Назначены необходимые судебные экспертизы. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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