Подведены итоги национальной премии Russian Traveler Awards. Автопутешествия 2026

Национальная туристическая премия Russian Traveler Awards. Автопутешествия 2026 прошла при поддержке АНО «Проектный офис по автотуризму» Минэкономразвития России. В рамках премии отметили проекты, которые способствуют развитию самостоятельных поездок по стране и повышению стандартов безопасности и комфорта в автопутешествиях.

Именно вклад сети в развитие дорожного сервиса на ключевых магистралях страны, по информации пресс-службы, отметили наградой.

Организаторы премии подчеркнули, что современная инфраструктура помогает связывать туристические маршруты с точками притяжения в российских регионах.

Директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Алимбек Хидзев отметил, что автотуризм обладает значительным потенциалом. По его словам, путешественники ценят этот формат за возможность самостоятельно планировать маршрут, доступность и удобство поездок всей семьей.

«Мы создаем многофункциональные придорожные комплексы с учетом потребности современных автомобилистов, которым важно получать максимум сервисов в одном месте как в рабочих поездках, так и в путешествиях с семьей и друзьями. Такой подход обеспечивает развитие топливно-логистической инфраструктуры и качественно улучшает уровень комфорта в пути, что напрямую способствует усилению туристического потенциала регионов», — отметил Руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.