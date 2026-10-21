ЦБ РФ установил курс доллара ниже 82 руб впервые с августа
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Банк России опубликовал официальные курсы валют на 22 октября, следует из данных на сайте регулятора.
Доллар впервые с августа опустился ниже 82 рублей. Если 21 октября он стоил 82,8879 рубля, то 22 октября — 81,9739 рубля.
Евро также подешевел. Он опустился с 93,0417 рубля до 91,9337 рубля.
Китайский юань изменился в цене незначительно. 21 октября он был на уровне 12,3708 рубля, 22 октября опустился до 12,2806 рубля.
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