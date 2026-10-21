Успевайте до 25 октября: король Карл III ищет работника в Букингемский дворец

Там открыли прием документов на постоянную позицию дворцового служителя в департамент управляющего хозяйством. Успешному претенденту предлагают конкурентную заработную плату, постоянный трудовой договор, 40-часовую рабочую неделю с графиком с понедельника по воскресенье, а также бесплатное проживание прямо на территории королевских владений.

Сотрудник войдет в команду, которая обеспечивает проведение официальных и частных приемов семьи монарха во всех резиденциях. В круг обязанностей входит подготовка залов к банкетам на сотни персон, перемещение мебели, антиквариата, ковров, багажа и произведений искусства, встреча высокопоставленных гостей, сопровождение подрядчиков, а также деликатная уборка помещений и музейных экспонатов. Работа предполагает регулярные физические нагрузки и подъем тяжестей, а базовой локацией станет Букингемский дворец с возможными командировками в другие замки королевской семьи.

Предыдущий опыт работы от кандидатов не требуют, так как дворец организует предварительное обучение. Главные требования к соискателю — высокий уровень ответственности, командный дух, физическая выносливость, аккуратность, умение работать на высоте со стремянками и безупречные навыки общения. Наличие водительских прав Великобритании и опыта в гостиничной сфере станет плюсом, но не является строгим условием.

Помимо жилья, королевская канцелярия предоставляет сотруднику бесплатные комплексные обеды, оплачиваемый отпуск от 25 до 30 дней в году плюс праздничные дни, пенсионную программу с отчислением 15% со стороны работодателя, скидку в 20% в сувенирных магазинах фонда Royal Collection Trust и бесплатный вход во все королевские локации. Прием резюме завершится 25 октября.

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