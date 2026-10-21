Из человека — в компост: штат в Австралии разрешил удобрять землю телами умерших

Парламент австралийского штата Новый Южный Уэльс, где проживает около трети населения Австралии, принял закон, позволяющий использовать тела умерших людей в качестве компоста. Закон вступит в силу с 2028 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

Тело человека помещается в резервуар, заполненный органическим растительным материалом — например, сеном, опилками и люцерной. Температура в резервуаре постепенно повышается для ускорения разложения плоти.

Кости перерабатываются в муку и смешиваются с общей массой. Неразлагаемые объекты, включая медицинские импланты, удаляются. Получившийся компост упаковывают в контейнер и передают семье погибшего. Семьи смогут использовать компост для удобрения своей земли или передать его для нужд профильных учреждений — парков и природоохранных зон.

Практика компостирования должна решить проблемы нехватки территории, выделенной под кладбища, и стремительно растущих цен на похороны. Человек должен выразить согласие на «компостирование» своего тела после смерти. Некоторые члены парламента выразили обеспокоенность этической стороной закона.

«Ценность нашего тела не сводится к содержащимся в нем питательным веществам. Тело имеет ценность, потому что является чем-то большим, чем совокупностью этих веществ», — заявила представительница Либеральной партии Австралии Сьюзан Картер.

Практика использования человеческих тел для компоста применяется лишь в Германии (земля Шлезвиг-Гольштейн) и в 14 штатах США. В России и других странах данная практика запрещена.

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