В Павловском Посаде запустили выпуск комплектующих для трамвайных тележек

Компания «Транспортная техника» («Транстех») наладила в Павловском Посаде серийное производство комплектующих для тележек трамвайных вагонов. Инвестиции в проект составили 190 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что федеральный фонд развития промышленности (ФРП) предоставил на проект льготный заем в размере 150 млн рублей по программе «Комплектующие изделия».

На эти средства предприятие приобрело вертикально-токарные, токарно-фрезерные и фрезерные центры с числовым программным управлением. Они позволяют с высокой точностью обрабатывать крупногабаритные детали сложной формы.

Компания планирует выпускать до 2,4 тыс. комплектующих: 1,2 тыс. колес, 600 осей и 600 муфт. Этого может хватить для оснащения 300 трамвайных тележек. Колеса и оси относятся к ходовой части, а муфты обеспечивают плавную передачу вращения от двигателя к колесам. Эти детали влияют на безопасность и эффективность движения.

Генеральный директор ООО «Транстех» Виктор Головков рассказал, что каждый компонент проходит многоступенчатый контроль — от проверки заготовок до финальной приемки. Компания готова адаптировать продукцию под требования заказчиков и предоставлять комплексное сервисное обслуживание, делая ставку на качество и доступную цену.

Предприятие использует только отечественные заготовки, уровень локализации составляет 100%. Основные заказчики — «Синара — Городской рельсовый транспорт», «Уралтрансмаш» и другие предприятия по производству, обслуживанию и ремонту трамваев.

В 2022 году другой заем ФРП на 144 млн рублей позволил компании наладить серийный выпуск комплектующих для беззазорных сцепных устройств. Их применяют в том числе для оснащения электропоездов.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.