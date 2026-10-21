Обновленный офис Сбера открылся в городе Белоозерский Воскресенска

Обновленный офис Сбера открылся в городском округе Воскресенск по адресу: г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 4Б. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей. Также в отделении появилась игровая зона для детей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Клиентам офиса доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с подходящими тарифами. В зоне SberDevices представлены умные устройства — интеллектуальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox и многое другое.

Управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Александр Герусов отметил, что рад представить обновленный офис Сбера, в котором создали комфортную и доступную среду для всех клиентов.

«Это пространство, где традиционные банковские услуги сочетаются с передовыми технологиями. Теперь жители Белоозерска могут в одном месте решать самые разные задачи — от финансовых вопросов до выбора умных устройств для дома», — сказал Герусов.