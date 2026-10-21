Студия BioWare, выпустившая Baldurʼs Gate и Mass Effect, объявила о закрытии
Студия BioWare, специализирующаяся на разработке видеоигр, прекратит свое существование. Следующую часть игры Mass Effect отменили, сообщается на сайте «Игромания».
BioWare была основана в Канаде в 1995 году. В 2007 году она стала дочерней компанией Electronic Arts. EA подтвердила сокращение 400 рабочих мест и закрытие студии.
BioWare выпустила такие игры, как Baldurʼs Gate, Mass Effect, Dragon Age и т. д. Команда студии тяжело восприняла новости о закрытии, но поблагодарила игроков за поддержку.
Из-за закрытия студии разработка следующей части Mass Effect отменяется. Судя по информации EA, над игрой работала относительно небольшая команда.
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