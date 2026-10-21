«Кто через постель пришел…»: Лолита высказалась об интиме в шоу-бизнесе

Певица Лолита Милявская откровенно рассказала, как относится к звездам, которые попали в шоу-бизнес через постель, сообщает Telegram-канал «Звездач» .

Лолита не приветствует подобные способы прославиться. Она считает, что звезды, которые попали в шоу-бизнес с помощью интимных связей, никогда не смогут стать легендами.

«Кто через постель пришел — тот через постель и ушел», — отметила Лолита.

Певица вспомнила, как впервые снялась для обложки журнала Playboy. На тот момент ей было 40 лет. По словам звезды, съемка была сдержанной: в кадре позировали «мальчики с голым торсом», а сама она была одета. Этой фотосессии артистке вполне хватило для привлечения внимания, а большего ей было и не надо.

Также артистка рассказала, что если бы не музыкальная карьера, она бы связала свою жизнь с драматическим театром.

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