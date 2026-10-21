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Семь человек пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

Несколько автомобилей столкнулись на трассе в Подмосковье. Есть пострадавшие, сообщает РЕН ТВ .

Авария произошла в Наро-Фоминском округе. Предварительно, на трассе столкнулись шесть попутных автомобилей. В результате пострадали семь человек.

В Сети появились кадры с места происшествия. В ролике запечатлена дорога, где стоят разбившиеся автомобили. Многие из них врезались друг в друга.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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