Протестующие напали на мать экс-президента Сербии Вучича

В партийном заявлении указано, что группа оппозиционно настроенных молодых людей толкнула Ангелину Вучич, выкрикивала в ее адрес оскорбления и разорвала пакеты с продуктами — с ними женщина возвращалась с рынка.

В СПП охарактеризовали произошедшее как недопустимую акцию давления, запугивания, унижения и агрессии. Там также потребовали от правоохранительных органов неотложного разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности.

Сама пострадавшая уже передала соответствующее заявление сотрудникам полиции.

Инцидент произошел на фоне внеочередных выборов в Народную скупщину — однопалатный сербский парламент. Согласно сведениям Республиканской избирательной комиссии (РИК), в списки для голосования включены 6 451 292 гражданина, определяющие состав законодательного органа из 250 депутатов на четырехлетний период полномочий.

Избирателям предложены 18 списков кандидатов. При этом главное противостояние разворачивается между коалицией правящей партии «Объединенная Сербия» под руководством Вучича и движением «Студенческий список».

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