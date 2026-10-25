На Ямале почти 300 километров автомобильных и железных дорог оказались под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты, просадки грунта, оползней и метана. На полуострове и Гыдане выявили 6168 участков, где мерзлота разрушается: земля оттаивает, проваливается и сползает, сообщает SHOT .

В зоне риска находятся 73,5 километра железнодорожной линии Обская — Бованенково — Карская, а также еще 211 километров местных дорог и мостов. На отдельных отрезках число оползней за 60 лет выросло в 23 раза.

Отдельную опасность представляет метан. Возле железнодорожных мостов утечки газа обнаружили сразу в нескольких скважинах. Кроме того, в регионе нашли кратеры, оставшиеся после газовых выбросов, и бугры, внутри которых может скапливаться газ.

Если такие участки продолжат разрушаться, дороги и мосты могут деформироваться, а накопившийся метан способен привести к взрыву.

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