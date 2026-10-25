«Удавлю, понял, тварь?» Работника ПВЗ в Подмосковье чуть не убили из-за туалета

В Московской области отказ сотрудника пункта выдачи заказов пустить посетительницу в служебный санузел спровоцировал конфликт с рукоприкладством и удушением со стороны ее мужа. Об этом сообщает в соцсетях аккаунт «ЧП Москва».

Женщина устроила скандал на стойке ПВЗ после запрета пройти в служебный туалет и вызвала супруга для разбирательства с сотрудником. Момент потасовки зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как агрессивный мужчина подошел вплотную к сидящему за стойкой работнику. После короткой словесной перепалки мужчина нанес ему серию сильных ударов руками и начал душить, выкрикивая оскорбления и угрозы.

«Я тебя щас удавлю за свою жену, понял, тварина?» — кричал агрессор.

Во время потасовки женщина в розовой куртке взяла со стойки канцелярский нож, однако вскоре положила его обратно. В разгар драки в помещение зашли посетители, которые вмешались в происходящее. Они разняли драку и оттащили агрессора от пострадавшего работника.

После этого сотрудник пункта выдачи начал фиксировать произошедшее на смартфон и вызывать правоохранительные органы. Свидетели инцидента удерживали хулигана на безопасном расстоянии.

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