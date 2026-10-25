Ребенок попал в госпиталь: туристы из Орла рассказали об отравлении в Турции

Российские туристы рассказали о массовых отравлениях в пятизвездочном отеле Dobedan Beach Resort Comfort Side на побережье Сиде в Турции. Один из детей попал в госпиталь, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам семьи из Орла, прибывшей туда с ребенком несколько дней назад, сообщения об отравлениях появились в чатах еще за несколько недель до их поездки.

«Люди жаловались на рвоту и диарею, высокую температуру и судороги», — отметили россияне.

Они направили запрос турагенту, но получили ответ, что гостиница не уведомляла о возможной угрозе для отдыха.

Туристы заранее начали принимать меры предосторожности: первые дни не купались в бассейне и в море, а питание выбирали выборочно. Тем не менее на третий день у ребенка начались рвота и диарея, позже добавились жар и судороги. Семью отправили в госпиталь, где поставили диагноз «сильное отравление».

«Нам сказали, что таких обращений тысячи, все с одного района. По их мнению, проблемы с „канализацией“. В приемном отделении много людей, большинство с отравлением и в основном дети», — рассказали россияне.

Только в их компании из четырех семей пострадали три ребенка и один взрослый. При этом в отеле ситуацию никак не прокомментировали. Туристы заявляют, что складывается ощущение о попытках персонала скрыть факт отравлений. Вместо решения проблемы людям советуют лучше соблюдать гигиену.

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