Пассажирка рейса Астрахань — Санк-Петербург обнаружила пропажу личных вещей стоимостью 50 тысяч рублей, однако взамен в ее чемодане оказалось чужое украшение — кольцо с фианитами, сообщает Baza .

Девушка сообщила, что летела рейсом 21 октября. Чемодан она сдала в багаж, а, распаковав его по прилете, не досчиталась дорогих духов, бутылки премиальной водки и браслета Swarovski. Зато в сумке появилось чужое серебряное кольцо с фианитами.

Девушка предполагает, что вор так увлеченно рылся в ее вещах, что не заметил, как обронил украшение.

В настоящее время пострадавшая подала заявление в транспортную полицию и направила претензию авиакомпании.

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