WSJ: жителей Киева ждет суровейшая зима с начала спецоперации

Жители украинской столицы готовятся встретить наиболее суровый зимний период за все время текущего противостояния с Россией. Регулярные отключения электрической энергии стали привычной частью повседневной жизни трех миллионов киевлян, при этом периодически фиксируются перебои и с подачей воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию американского издания The Wall Street Journal.

На фоне ухудшающихся условий часть горожан рассматривает возможность отъезда из мегаполиса. Как пояснил руководитель Центра исследований энергетики Александр Харченко, в текущем сезоне Киев испытывает более ощутимые последствия ударов, так как ключевые объекты энергосистемы получили существенные повреждения за прошедшие годы.

Издание констатирует нарастающий отток населения в западные регионы Украины. Согласно статистике одного из сервисов недвижимости соседней страны, объем пустующего арендного жилья в Киеве с конца лета увеличился практически на две трети. В то же время на западе государства спрос заметно превышает предложение. Арендные ставки идут вверх, а число свободных объектов стремительно сокращается.

Еще в начале осени депутат Верховной рады Соломия Бобровская рекомендовала гражданам готовиться к тяжелому периоду, запасаться дровами и покидать Киев. При этом советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов призывал заблаговременно приобретать генераторы, накопители энергии и формировать запасы автомобильного топлива.

В предшествующий зимний сезон коммунальная инфраструктура большинства украинских областей уже испытывала острый дефицит тепла и электроэнергии из-за повреждений энергосетей. Это приводило к повсеместному применению графиков отключений.

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