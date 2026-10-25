Песков допустил новую встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

В Кремле не исключают, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут новую двустороннюю встречу — вероятной площадкой для нее может стать саммит АТЭС. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, сейчас все следят за тем, что произойдет в Шэньчжэне: если позволит обстановка, там можно было бы организовать как переговоры двух лидеров, так и трехсторонний формат.

«И то, и другое, что называется, на рабочем столе», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков признал, что окончательных договоренностей пока нет.

«Но мы все-таки надеемся, что будет такая возможность», — подчеркнул он.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что Пекин готовит возможную трехстороннюю встречу. Саммит АТЭС примет Шэньчжэнь 18–19 ноября, а предыдущие личные переговоры Путина и Трампа прошли в августе 2025 года в Анкоридже.

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