Американские школьники массово записываются в клуб «Hello, Russia!»

В американской школе клуб «Hello, Russia!» вызвал неожиданный ажиотаж: желающих узнать больше о России оказалось больше, чем свободных мест. Об этом выяснил SHOT .

Как рассказывает 37-летняя Алена из Челябинска, она несколько лет преподает в обычной школе США. В этом году ей предложили вести пятничный клуб для учеников 4–5 классов. Когда россиянка готовила программу, выяснилось, что мест хватает не всем.

Учебному заведению пришлось открыть дополнительный список желающих, а руководство пообещало подыскать помещение попросторнее. При этом среди записавшихся нет ни одного русскоязычного ребенка. Первую встречу Алена планирует провести по-домашнему — с чаепитием и знакомством.

Похожий опыт был и у 30-летней Кристины из Самары: она несколько лет преподавала русский язык в американских школах, где аудитории также были заполнены, хотя русскоязычных учеников не было. По ее словам, детям особенно понравились наши сказки, народные танцы и песни. А на одном из новогодних представлений школьники даже выучили и исполнили для родителей знаменитую песню про елочку.

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