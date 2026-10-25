Диджея Комарова сняли с фестиваля в Нидерландах из-за скандальной переписки

Российского диджея Александра Комарова исключили из программы крупнейшего фестиваля электронной музыки в Нидерландах. Музыкант должен был выступить в Амстердаме на вечеринке Interplay Records — лейбла российского диджея Александра Попова, но его исключили из-за оскорбления украинского диджея Вадима Бонкрашкова, пишет SHOT .

Поводом исключения Комарова стала переписка, попавшая в Сеть незадолго до концерта. В ней Комаров, как утверждается, оскорблял Украину, называл украинского диджея Вадима Бонкрашкова нацистом и желал смерти ему и всей стране.

После публикации скриншотов развернулась кампания за отмену выступления. В результате Комарова убрали из афиши, тогда как сам Попов остался в программе.

Без концертов музыкант при этом не останется: уже 31 октября он должен выступить на новой вечеринке Попова в Екатеринбурге, посвященной Хэллоуину.

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