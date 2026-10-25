Россия инициирует формирование Международного центра исследований будущего

В России выступили с инициативой создания Международного прогнозно-аналитического центра изучения будущего разных стран. Об этом заявили на II Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений» в Санкт-Петербурге.

Среди участников конференции эксперты Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей» провели международное исследование об образах будущего в разных странах. Его результаты представили на итоговой пленарной сессии. Идею создания Центра изучения будущего поддержали 85% из почти тысячи участников исследования, среди которых международные эксперты из 35 стран мира.

«Развитие социальной архитектуры приносит конкретные результаты. В одном из российских регионов губернатор вводит должность заместителя по социальной архитектуре. Одна из крупнейших компаний создает соответствующее подразделение. Новый учебник, представленный на конференции, будет переведен на три языка — английский, китайский и фарси. Также, как показывает исследование, большинство экспертов, из разных стран мира, считают, что сегодня нужен международный центр прогнозирования будущего. И Россия готова выступить инициатором его создания. Ведь задача социальной архитектуры — не только изучать общественные процессы и разрабатывать проекты, но и находить решения, которые помогут людям жить лучше, сохраняя традиции и ценности», — отметил начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

О центре изучения будущего

Центр изучения будущего призван объединить усилия разных стран для изучения образов будущего и поиска путей их воплощения в жизнь с уважением к ценностям и целям каждой из них. Его создание планируется на базе Института социальной архитектуры.

«Перед разными странами сегодня стоят во многом схожие задачи: повышение качества жизни людей, укрепление общественного доверия, поиск ответов на социальные вызовы. При этом у каждого государства свой образ будущего, ценности и приоритеты развития. Институт социальной архитектуры видит задачу международного прогнозно-аналитического центра в том, чтобы создать пространство равноправного диалога, где страны смогут находить общие решения и совместно проектировать будущее, сохраняя свой суверенитет и идентичность», — подчеркнул директор Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей», профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков.

В рамках конференции также состоялась первая форсайт-сессия Международного молодежного клуба мечтателей имени Ю. Гагарина — «Молодежь как субъект будущего: личные стратегии и общее действие». Клуб призван объединить молодых людей из разных стран, готовых вместе формировать образ будущего на основе принципов социальной архитектуры. Идею его создания предложили участники Международного фестиваля молодежи — 2026 в Екатеринбурге.

«Наш клуб носит имя Юрия Гагарина, потому что это вдохновляет нас мечтать о большем. На первой сессии обсудили актуальные проблемы, поделились своим видением будущего и наметили контуры для дальнейшей работы. Участники представили восемь концепций социально-архитектурных проектов: от финансовой безопасности и борьбы с буллингом до сохранения социальных и исторических ценностей. Все они направлены на улучшение жизни людей. Клуб продолжит объединять молодежь из разных стран общей целью и решать их проблемы», — добавил вице-президент Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки Лукас Адриан Гарсия.

Кроме того, на конференции Институт социальной архитектуры представил модель компетенций социального архитектора, которая стала предметом экспертного обсуждения и получила поддержку участников. Она описывает необходимые знания и навыки для специалиста — от исследования общественных процессов до проектирования будущего и реализации социальных изменений.

Также в ходе мероприятия эксперты Института презентовали стандарт проектной деятельности в социальной архитектуре. Он определяет основные требования к проектам: они должны учитывать общественный запрос, отвечать на реальные потребности людей и устранять причины проблем, а не только их последствия. Стандарт может быть применен в любой сфере — от государственного управления и мастер-планирования до построения сообществ и развития территорий.

О мероприятии

II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений» прошла в Санкт-Петербурге 23–24 октября. В ней приняли участие более 600 ученых, политологов, социологов, журналистов и практиков из 35 стран. Тема социальной архитектуры объединила также экспертов из более чем 90 городов из всех федеральных округов России и порядка 120 ведущих университетов страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска и Владивостока.

Главной темой стала субъектность — способность человека, общества и государства самостоятельно определять свое будущее и защищать этот выбор. В ходе мероприятия обсудили неравенство стран в доступе к будущему, отношения человека и технологий, роль государства и цифровых платформ.

Организаторы события — АНО «Экспертный институт социальных исследований», Институт социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Санкт-Петербургский государственный университет. Информационный партнер конференции — «Блокнот гражданского просвещения».

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