Российские БПЛА атаковали сухогруз с военным грузом для ВСУ у Одессы
Фото - © Ольга Губская / Фотобанк Лори
Российские военные продолжают наносить удары с применением БПЛА по морскому транспорту, используемому для нужд украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
В дневное время во время перехода по морю был поражен украинский сухогруз.
Корабль шел в порт Одессы. Он перевозил партию грузов, предназначенных для обеспечения подразделений ВСУ.
Ранее крупная украинская торговая сеть «Эпицентр» заявила о своем полном уничтожении. До этого четыре магазина компании были поражены в стольких же городах.
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