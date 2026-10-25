Российские БПЛА атаковали сухогруз с военным грузом для ВСУ у Одессы

Российские военные продолжают наносить удары с применением БПЛА по морскому транспорту, используемому для нужд украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

В дневное время во время перехода по морю был поражен украинский сухогруз.

Корабль шел в порт Одессы. Он перевозил партию грузов, предназначенных для обеспечения подразделений ВСУ.

Ранее крупная украинская торговая сеть «Эпицентр» заявила о своем полном уничтожении. До этого четыре магазина компании были поражены в стольких же городах.

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