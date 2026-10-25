Украинская торговая сеть «Эпицентр» заявила о своем полном уничтожении

Крупная украинская торговая сеть «Эпицентр» выступила с заявлением о своем полном уничтожении после атак в четырех городах. Об этом пресс-служба компании рассказала в социальной сети Facebook*.

В опубликованном сообщении представители компании указали перечень затронутых городов: Харьков, Запорожье, Винница и Полтава. Там отмечается, что разрушения зафиксировали в течение одних суток.

«Полное уничтожение сети», — отмечено в тексте.

Ранее, 25 октября, Министерство обороны Российской Федерации заявило о нанесении удара Вооруженными силами РФ по логистическому центру «Эпицентр» в Харькове. По данным оборонного ведомства, на объекте было организовано складское хранение продукции двойного назначения, использовавшейся для снабжения украинских войск. В последнее время неоднократно фиксировались факты поражения украинских логистических узлов, задействованных для нужд Вооруженных сил Украины.

*Facebook принадлежит компании Meta. Она признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

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