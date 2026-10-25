Воробьев поздравил с 97-летием ветерана из Дубны Галину Поддубскую

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в МАКС поздравил с 97-летием ветерана Великой Отечественной войны Галину Николаевну Поддубскую из Дубны. Она родилась в Ленинграде — война застала ее совсем ребенком.

В годы блокады Галина Николаевна потеряла родителей. Уже в 12 лет она пошла работать на завод, чтобы получать рабочую норму хлеба — 250 граммов вместо детских 125. На предприятии она трудилась до снятия блокады.

После войны Галина Николаевна вместе с супругом жила на Севере, а затем семья перебралась в Дубну. Сегодня рядом с ней сын, внук и правнучка.

Губернатор назвал историю Поддубской примером невероятной силы духа, стойкости и мужества. По его словам, на долю этого поколения выпали тяжелейшие испытания, и долг нынешних — беречь память об их подвиге, окружать ветеранов заботой и вниманием. Воробьев пожелал имениннице крепкого здоровья, душевного тепла, любви близких и долгих лет жизни.

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