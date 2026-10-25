Дочь Дмитрия Пескова Елизавета стала мамой в третий раз

О радостном событии рассказала мать Елизаветы и бывшая супруга Пескова Екатерина Солоцинская. Она опубликовала снимок из медицинского учреждения в халате с новорожденным на руках, скрыв лицо младенца смайликом и оставив подпись «Трижды бабушка» с отметкой личной страницы дочери.

Журналист Алеко уточнил, что малыш появился на свет около 1,5 месяцев назад. Молодая мама уже вернулась к привычной форме и посещает светские мероприятия.

Впервые о скором пополнении 28-летняя Пескова обмолвилась в интервью в июне 2026 года. Общественность полагала, что девушка ждет первенца, однако выяснилось, что она уже воспитывает двоих детей. Старший родился в 2024 году, а второй — в 2025-м.

Все это время Елизавета скрывала статус матери, избегая публичных рассказов и публикации семейных снимков. После обнародования информации о третьей беременности она показала видеохронику прошлых лет в разные периоды ожидания малышей. Отцом детей является предприниматель Даниил Ромашов, свадьба с которым состоялась в 2024 году без привлечения внимания общественности.

Елизавета является старшим ребенком от брака Дмитрия Пескова с Екатериной Солоцинской, завершившегося разводом в 2012-м. В этом союзе также родились сыновья Михаил и Даниил. Всего у пресс-секретаря президента пятеро детей: сын Николай от первого брака, трое детей от Солоцинской и младшая дочь Надежда от фигуристки Татьяны Навки.

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