Европейцы «подсели» на российские резиновые арт-члены

Государства Европейского союза превратились в ключевой рынок сбыта для дизайнерских фаллоимитаторов российского производства. Наибольший объем заказов поступает от покупателей из Германии и Польши, сообщает Telegram-канал Mash .

Изготовители связывают высокий спрос на отечественные изделия с двумя факторами: средней стоимостью около 100 евро и оригинальным оформлением. Изделия выпускаются в необычных формах — от щупалец и тюльпанов до рога единорога.

Производственные площадки расположены в центре Москвы в районе Хамовники. Созданием штучной продукции по индивидуальным запросам занимаются опытные специалисты, в числе которых мастер с профильным художественным образованием Михаил Фадеев, работающий в данной сфере на протяжении 15 лет.

В условиях действующих санкционных ограничений производителям приходится маскировать происхождение изделий, позиционируя их как китайские или локальные европейские товары. Поставки осуществляют транзитом через Турцию. Несмотря на логистические препятствия, за текущий год за рубеж направлено не менее 20 партий.

Эксперты отмечают, что премиальный сегмент подобных стимуляторов показал высокую устойчивость. В то время, как продажи БДСМ-атрибутики упали на 20–30%, авторские силиконовые изделия сохранили стабильный спрос.

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