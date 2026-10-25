Леус: октябрь в Москве завершится с температурой выше нормы на 3-4 градуса

Заключительная неделя октября в столичном регионе вновь пройдет под влиянием антициклона. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале , что обширный барический максимум с центром над Южным Уралом сформирует над центральными областями Европейской России атмосферный блок, и циклоны обойдут регион стороной.

В таких условиях в большинстве дней небо над Москвой будет с небольшим количеством облаков и без осадков. Небольшие дожди возможны лишь местами в выходные.

Атмосферное давление продолжит превышать норму, при этом наметится понижение температуры — впрочем, в целом ее показатели останутся выше климатической нормы на 3–4 градуса. Днем синоптики ожидают плюс 9-12 градусов, ночью — плюс 1-4 градусов, к концу недели — плюс 4-7 градусов.

Как отметил Леус, октябрь пока идет с опережением графика самого теплого в метеорологической истории столицы октября 2020 года, однако слегка растеряет запасы тепла и финиширует на втором-третьем месте в списке самых теплых — со средней температурой плюс 9,0-9,1 градусов.

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