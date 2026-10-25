На 86-м километре МКАД вспыхнул автомобиль

На МКАДе произошло возгорание автомобиля — машина загорелась на 86-м километре кольцевой автодороги и спровоцировала затор. Кадры с места автопожара опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На опубликованных фото и видео видно, что над местом происшествия поднялся сильный дым. К тушению приступили пожарные расчеты, работающие на месте.

По словам очевидца пожара, автомобилисты не останавливались и проезжали мимо.

«Все, главное, едут мимо», — сказала девушка за кадром ролика.

На момент публикации заметки никакой информации о пострадавших не поступало. Также неизвестно, что именно стало причиной пожара.

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