В Крыму юрист 4 года судился с магазином из-за двух банок энергетика

В крымском Симферополе местный житель на протяжении почти четырех лет судился с магазином, сотрудники которого отказались продать ему две банки энергетического напитка без предъявления паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

Конфликт начался в 2021 году. На тот момент в законодательстве еще отсутствовали ограничения по возрасту на продажу энергетиков.

Получив отказ, покупатель по имени Ярослав инициировал разбирательства. Сначала через обращение в Роспотребнадзор он добился наложения штрафа в размере 1 тыс. рублей на кассира торговой точки.

После этого юрист обратился с исковым заявлением в суд, первоначально потребовав компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Позже увеличил требования до 300 тыс. рублей из-за перенесенных страданий.

В обосновании истец указал, что инцидент лишил его «энергетического ресурса, причинил глубокую нравственную травму и задел мужское достоинство».

Спустя почти четыре года процесса суд завершил рассмотрение спора. По решению суда покупателю присудили компенсацию морального вреда в сумме 350 рублей, а также обязали торговую точку выплатить штраф в размере 175 рублей.

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