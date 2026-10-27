Оставили в лесу: неизвестные похитили 84 млн руб у 22-летнего айтишника из Иванова

У 22-летнего айтишника из Иванова похитили 84 млн рублей. Бандиты пытали парня в гараже и бросили связанным в лесу, сообщает Baza .

Пятеро грабителей напали на молодого программиста у его дома. Они силой затолкали парня в машину и отвезли в гараж, где начали требовать информацию о криптокошельках и ценном имуществе. Как только они получили нужные данные, сразу же сняли деньги и обчистили квартиру, где находились иностранная валюта, айфоны и айпады.

Затем преступники вывезли свою жертву в лес и бросили там связанным. Однако молодому человеку удалось освободиться и добраться до помощи. К тому времени банда уже скрылась в разных городах. Полиция оперативно задержала подозреваемых в Екатеринбурге, Петербурге, Твери и Ярославле. Выяснилось, что это был заказ, айтишник не знал этих людей. Несмотря на быстрое задержание, часть денег преступники успели потратить.

По факту произошедшего следователи СУ СК России по Ивановской области возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека) и статье 162 УК РФ (разбой).

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