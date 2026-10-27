Ученицы обвиняют московского театрального репетитора в домогательствах, а другие педагоги — в присвоении своих заслуг. В адрес репетитора уже звучали подобные обвинения, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

В последние дни в Instagram* разгорелись обсуждения после того, как несколько девушек, включая бывших учениц репетитора и педагогов театральных вузов, опубликовали видео. Андрей (имя изменено) ведет канал о поступлении и продает курсы подготовки для будущих артистов.

Девушки обвиняют Андрея в том, что он предлагал им раздеться и танцевать эротические танцы в личной переписке, представляя это как «театральный тренинг». По словам его бывших учениц, мужчина также часто переходил на личные оскорбления.

За последние годы Андрей не раз оказывался в центре скандалов. Одна из девушек, которой на момент обучения было 19-20 лет, рассказала, что репетитор звонил ей с голым торсом и отправлял порнографические видео, утверждая, что на записи он. Затем, по словам девушки, Андрей попросил ее показать ягодицы. Позже он удалил переписку, заявив, что просто шутил.

Кроме того, в последние дни историями делились и другие педагоги. Они рассказывали, как Андрей присваивал себе их заслуги. Один из педагогов рассказала, что Андрей в соцсетях вводит в заблуждение широкую аудиторию, утверждая, что подготовил к поступлению в театральный ее учеников.

Педагог ГИТИСа Наталия отметила, что театральное и образовательное сообщество очень обеспокоено этой ситуацией. Многие в курсе происходящего, сейчас пострадавшие пытаются собрать доказательную базу.

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