Разгневанный таец избил россиянина металлическим прутом на Пхукете

На Пхукете разгневанный таец избил россиянина металлическим прутом. Инцидент произошел из-за того, что турист просигналил водителю, который подрезал его на дороге, сообщает SHOT .

25-летний соотечественник ехал на седане Mercedes по району Таланг. Внезапно перед ним резко выехал белый пикап Isuzu. Россиянин посигналил, после чего машина остановилась. Из нее вышли несколько человек. Один из них достал металлический прут и набросился на водителя.

Нападавший несколько раз ударил по дорогому автомобилю, разбил лобовое стекло и повредил туристу руку. По словам свидетелей, россиянина также сбили машиной: у него травмы запястья, руки и ноги. После нападения компания скрылась, но полиция уже нашла пикап и установила личности подозреваемых — нескольких мужчин и женщину.

В настоящее время правоохранители собирают доказательства для их задержания.

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