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Сосед откусил нос жителю Кемерова во время драки

Житель Кемерова стал фигурантом уголовного дела из-за драки, в ходе которой он откусил нос соседу, сообщает «МВД Медиа» .

42-летний мужчина и его 57-летний сосед невзлюбили друг друга и часто ссорились на этой почве. В очередной раз они сошлись в перепалке в подъезде, дело быстро дошло до драки.

В ходе потасовки старший из мужчин лишился части носа, потому что сосед вцепился в него зубами. Сожительница пострадавшего обратилась в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого на месте преступления. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, так как травма повлекла неизгладимое обезображивание его лица.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

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