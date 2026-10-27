Сосед откусил нос жителю Кемерова во время драки
Житель Кемерова стал фигурантом уголовного дела из-за драки, в ходе которой он откусил нос соседу, сообщает «МВД Медиа».
42-летний мужчина и его 57-летний сосед невзлюбили друг друга и часто ссорились на этой почве. В очередной раз они сошлись в перепалке в подъезде, дело быстро дошло до драки.
В ходе потасовки старший из мужчин лишился части носа, потому что сосед вцепился в него зубами. Сожительница пострадавшего обратилась в полицию.
Правоохранители задержали подозреваемого на месте преступления. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, так как травма повлекла неизгладимое обезображивание его лица.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 111 УК РФ.
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