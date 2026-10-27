Семечко попало под веко: в Якутии мужчина едва не вырастил дерево в глазу

Житель Якутии четыре месяца ходил с семечком в глазу. Оно закатилось под веко во время прогулки и проросло, сообщает Mash .

42-летний мужчина напоролся на ветку во время нахождения в лесу. Спустя время он стал мучиться от постоянных головных болей. Затем у него появились проблемы с глазами.

Оказалось, что четыре месяца под веком мужчины постоянно находилось семечко растения. Оно проросло и пустило свои корни в ткани конъюнктивы на три миллиметра.

Самостоятельно убрать семечко жителю Якутии не удалось. Он обратился в офтальмологическую больницу, где ему помогли. Однако медикам не удалось определить вид растения — от времени и слез семечко почернело и разрушилось.

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